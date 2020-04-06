Отремонтировать общежитие Великолукского филиала института путей сообщения потребовала прокуратура

Нарушения требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила в ходе проверки общежития Великолукского филиала Петербургского государственного университет путей сообщения Императора Александра I Великолукская транспортная прокуратура.

Как сообщили газете «Псковская правда» в надзорном ведомстве, в общежитии Великолукского филиала вуза отсутствуют кухонные шкафы и ёмкости для пищевых отходов, не меняются и не утилизируются перегоревшие люминесцентные лампы. Кроме того, не решен вопрос о капитальном ремонте кровли здания.

Также прокуратура обнаружила грибок и ржавчину на стенах санитарно-бытовых помещений общежития, кроме того, на них частично отсутствует плитка, а двери в душевые разбиты.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура направила директору Великолукского филиала вуза представление об устранении выявленных нарушений. Их устранение находится на контроле прокуратуры.

В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), он оштрафован.