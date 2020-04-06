Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Отремонтировать общежитие Великолукского филиала института путей сообщения потребовала прокуратура

6 апреля 2020 года, 15:50

Нарушения требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила в ходе проверки общежития Великолукского филиала Петербургского государственного университет путей сообщения Императора Александра I Великолукская транспортная прокуратура.

Как сообщили газете «Псковская правда» в надзорном ведомстве, в общежитии Великолукского филиала вуза отсутствуют кухонные шкафы и ёмкости для пищевых отходов, не меняются и не утилизируются перегоревшие люминесцентные лампы. Кроме того, не решен вопрос о капитальном ремонте кровли здания.

Также прокуратура обнаружила грибок и ржавчину на стенах санитарно-бытовых помещений общежития, кроме того, на них частично отсутствует плитка, а двери в душевые разбиты.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура направила директору Великолукского филиала вуза представление об устранении выявленных нарушений. Их устранение находится на контроле прокуратуры.

В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), он оштрафован.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы