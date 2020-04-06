Многофункциональный центр Псковской области возобновил прием граждан во всех районах

Многофункциональный центр Псковской области с 6 апреля возобновил приём граждан с учетом действующих ограничений. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псков и Великие Луки приём граждан организован с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в дежурных окнах. В районах офисы МФЦ будут работать два раза в неделю – в понедельник и пятницу. При этом консультации и запись на приём ведутся со вторника по четверг, работа организована только по предварительной записи.

«Продолжает действовать запрет на нахождение в отделе лиц, не являющихся заявителями, поэтому прошу обратить на это внимание, иначе придется ожидать на улице», — отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.

Работа Многофункционального центра организована в рамках постановления администрации Псковской области о перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».

До этого, с 30 марта по 3 апреля, дежурные окна по приему граждан работали только в Пскове и Великих Луках. Прием документов вёлся по неотложным мерам социальной поддержки и срочным жизненным ситуациям исключительно по предварительной записи.

Контактная информация и режим работы отделов размещены на официальном сайте МФЦ в разделе «Новости».