Глава регоператора: Коллапса с вывозом мусора в Пскове не будет

«Никакого коллапса с вывозом мусора в Пскове не будет», - заверил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст. Так он прокомментировал газете «Псковская правда» появившиеся высказывания о грядущем «мусорном кризисе».

По словам руководителя «Экопрома», случившийся демарш некоторых участников рынка ТКО в Псковской области «по сути делает заложниками жителей региона». Он обратил внимание на то, что компанию АСПО, которая вывозила мусор из Пскова, и предприятие по сортировке отходов «Спецтранском» контролируют одни и те же лица.

Сергей Пайст заверил, что для жителей ничего не меняется: мусор как вывозился, так и будет вывозиться. «На выстраивание цепочки нам понадобится около трех дней», - заявил он.