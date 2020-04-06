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Происшествия / Правосудие

Число дистанционных мошенничеств выросло в Псковской области во время карантина

6 апреля 2020 года, 14:02

За время карантина в Псковской области выросло число дистанционных мошенничеств. Их регистрируется до 55 в неделю, сообщил начальник регионального УМВД Алексей Овсяников в эфире ПАИ-live 6 апреля.

«Голь на выдумки хитра!» - прокомментировал активизацию мошенников начальник УМВД. Он призвал псковичей быть бдительными и помнить, что сотрудники банка никогда никому не звонят.

В то же время, отметил Алексей Овсяников, после притока приезжих из других городов на время самоизоляции в Псковскую область, количество бытовых преступлений не увеличилось.

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