Число дистанционных мошенничеств выросло в Псковской области во время карантина

За время карантина в Псковской области выросло число дистанционных мошенничеств. Их регистрируется до 55 в неделю, сообщил начальник регионального УМВД Алексей Овсяников в эфире ПАИ-live 6 апреля.

«Голь на выдумки хитра!» - прокомментировал активизацию мошенников начальник УМВД. Он призвал псковичей быть бдительными и помнить, что сотрудники банка никогда никому не звонят.

В то же время, отметил Алексей Овсяников, после притока приезжих из других городов на время самоизоляции в Псковскую область, количество бытовых преступлений не увеличилось.