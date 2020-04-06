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Общество / Здоровье

Начальник областного УМВД: 14% жителей Псковской области сидеть дома не хотят

6 апреля 2020 года, 13:54

По подсчётам полиции, 14% жителей Псковской области не хотят сидеть дома и «просто гуляют», заявил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсяников в эфире ПАИ-live 6 апреля.

Он рассказал, что на сегодняшний день к реальному наказанию за нарушение режима самоизоляции пока не привлечён ни один пскович. «Эти дела будет позже рассматривать суд, но порядка 20 материалов находятся в административной комиссии, много материалов есть в судах. Думаю, что к концу недели судебные решения будут приняты. Не думаю, что меры будут лояльными», - заявил Алексей Овсянников.

Он добавил, что пока ни один пенсионер за нарушение режима самоизоляции не оштрафован. «Пока только заполняем анкеты: с какой целью человек вышел из дома, нужна ли ему помощь. Это ни в коем случае не протокол. Затем эта анкета направляется в оперативный штаб, и, если необходимо, человеку оказывается помощь», - пояснил начальник УМВД.

Он также призвал родителей воздержаться от прогулок с детьми и заметил, что много несовершеннолетних находятся на улице без взрослых.

Начальник областного УМВД: 14% жителей Псковской области сидеть дома не хотят

Дарья Хваткова
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