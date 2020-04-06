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Общество / Здоровье

Более 2,5 тыс. человек не пустили в Псков во время карантина

6 апреля 2020 года, 13:41

За время карантина в Псков на блокпостах не пропустили более 2,5 тыс. человек, которые ехали в город без определённой цели. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в эфире проекта ПАИ-live 6 апреля.

«Они подумали, что идут каникулы и просто приехали посмотреть Псков. Проще говоря, это туристы. Здесь сейчас нечего смотреть - всё закрыто, ну не «Ленту» же они будут смотреть», - пояснил начальник УМВД. Он подчеркнул, что сейчас главная задача – защитить от коронавируса жителей Псковской области.

При этом Алексей Овсянников заметил, что карантинные меры в регионе достаточно лояльные, например, на блокпостах полицейские не препятствуют движению грузового транспорта, в том числе, из Белоруссии.

«Полиция сейчас на передовой, мы на себя принимаем весь негатив. Мы - в рейдах, мы - на постах, и первые эмоции все - на сотрудниках полиции. Некоторые граждане позволяют себе ехидные комментарии в наш адрес», - сказал начальник областного УМВД.

Он добавил, что сотрудники полиции на блокпостах обеспечены масками и респираторами. «Администрация области выделила нам 10 тыс. масок, тут проблем нет», - заключил Алексей Овсяников.

Более 2,5 тыс. человек не пустили в Псков во время карантина

Дарья Хваткова
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