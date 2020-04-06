Излишнюю активность москвичей и петербуржцев фиксировали в первые дни карантина в Псковской области

В первые дни карантина в Псковской области был зарегистрирован резкий приток приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга, которые решили провести здесь период самоизоляции. «Сначала мы фиксировали их излишнюю активность, но после обращения губернатора ситуация с ними стабилизировалась», - сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 апреля.

Он также отметил, что основная задача полиции сейчас – обеспечить контроль за гражданами, которым предписана самоизоляция. В начале карантина таких было порядка 17 тысяч человек, затем их количество снизилось до 12 тысяч, сейчас же на контроле остаются 1 тыс. 200. «Своим вниманием не обделяем никого», - заверил начальник УМВД. По его словам, в день полицейские контролируют по 200-300 человек. «Мы им звоним, мы к ним приходим», - добавил Алексей Овсяников.

Он призвал псковичей, которым предписана самоизоляция, оставаться дома, а в случае смены места жительства проинформировать об этом полицию.