Алексей Овсянников: Основная задача полиции — обеспечить контроль за самоизоляцией приехавших из-за рубежа псковичей

Основная задача полиции - обеспечить контроль за теми гражданами, которые вернулись из-за рубежа и которым предписана самоизоляция. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников в эфире ПАИ-live.

По его словам, на начало карантина таких граждан было 17 тысяч, потом стало 12 тысяч. «На сегодняшний день их больше 1200. Каждый день отрабатываем около 200-250 человек. Своим вниманием не обделим никого», - отметил начальник УМВД.

«Уже доказано, что основной источник заражения в РФ завезен из-за границы. 90% зараженных — это граждане, которые прибыли из-за рубежа и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Мы к ним приходим, мы их обзваниваем», - пояснил он.

Алексей Овсянников также обратился к этой категории псковичей с просьбой оставаться дома. «А если вы сменили место жительства, лучше позвонить нам, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности», - напомнил он.