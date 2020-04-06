Увеличился объём экспорта животноводческой продукции из Псковской области

Объём экспорта животноводческой продукции из Псковской области в первом квартале текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

За первые три месяца года специалисты Россельхознадзора проверили 95 партий продукции животного происхождения, произведённой предприятиями Псковской области и отправленной на экспорт. Общий вес партий составил 1,6 тыс. тонн, что более чем на 600 тонн превышает показатель прошлого года.

Вся продукция, отметили в пресс-службе, полностью соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.

Предприятия Псковской области направляли мясо и мясные продукты, сырьё животного происхождения в Гонконг, Вьетнам, Азербайджан, рыбу и рыбную продукцию - в Эстонию, Литву, Украину, корма для животных - в Узбекистан.