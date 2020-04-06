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Происшествия / Преступление

Грузчики угнали автомобиль с территории предприятия в Великих Луках

6 апреля 2020 года, 12:54

В Великих Луках с территории предприятия на улице Вокзальной вечером 4 апреля был угнан автомобиль «Форд Транзит». В кратчайшие сроки полицейские установили преступников. Ими оказались два грузчика предприятия, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Угнали автомобиль 32-летний мужчина и 25-летний молодой человек. Оба они – жители Великих Лук. Грузчики уже дали признательные показания.

Выяснилось также, что на угнанном «Форде» они попали в ДТП. Автомобиль с техническими повреждениями стражи порядка обнаружили на пересечении улиц Гоголя и Гражданской.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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