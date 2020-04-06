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Общество / Здоровье

Температуру начали измерять всем приезжающим на железнодорожном вокзале Пскова

6 апреля 2020 года, 12:23

С 6 апреля на железнодорожном вокзале Пскова всем приезжающим начали измерять температуру, сообщает Псковское агентство информации. Эту работу проводят специалисты филиала по железнодорожному транспорту Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области

Для прохода пассажиров открыт только главный вход в вокзал. Тех, у кого выявлена повышенная температура, отправляют в медицинский пункт для осмотра. Если потребуется, гражданина доставят в медучреждение на машине Скорой помощи.

По словам представителя Центра гигиены, температуру теперь будут измерять прибывающим в Псков пассажирам в ежедневно.

С инициативой о введении термометрии на вокзале Пскова выступил главный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля.

На сегодняшний день заболевание подтверждено у 10 жителей региона, 11 человек предположительно инфицированы. В больнице с подозрением на коронавирус находятся 23 пациента. 

Температуру начали измерять всем приезжающим на железнодорожном вокзале Пскова

Дарья Хваткова
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