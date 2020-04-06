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Транспорт / Инфраструктура

Разыгран контракт на ремонт 22 километров трассы Псков – Гдов

6 апреля 2020 года, 12:05

Разыгран контракт на ремонт участка трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье между деревнями Глушь и Ямок в Гдовском районе. Общая протяжённость участка составляет 22,4 километра (км 54+000 — км 76+400), сообщили газете «Псковская правда» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Цена контракта превышает 318 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчиком по итогам электронных торгов стало АО «Буер».

В рамках ремонта предстоит провести вырубку деревьев и корчевку пней, планировку откосов и дна кювета, фрезерование изношенного покрытия на глубину до 5 см. В ходе формирования дорожной одежды будет разработан и уплотнен грунт, устроено основание из щебня толщиной 20 см, выполнена укладка геосетки, устройство подгрунтовки и нижнего слоя покрытия. Далее подрядчик уложит выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетона, на обочинах устранит просадки и укрепит их. Аналогичные работы проведут на пересечениях и примыканиях.

Кроме того, нужно будет отремонтировать автобусные остановки, водопропускные трубы, восстановить пластиковые сигнальные столбики и нанести разметку термопластиком.

Отремонтирует подрядчик и два моста — через реку Волосня на 60-ом километре дороги и через реку Осница на 71-ом километре. Там заменять покрытие, деформационные швы, восстановят водоотводные сооружения, а бетонные поверхности покрасят.

Ремонт должен быть завершён до 17 сентября.

Автодорога Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье относится к III технической категории, имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров, укрепленных обочин — 2,5 метра.

Разыгран контракт на ремонт 22 километров трассы Псков – Гдов
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