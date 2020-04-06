Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов выступил против плохих отметок в период дистанционного обучения школьников. «Гораздо важнее отметить, что ребенок работает и что-то делает дома. Важнее узнать, с чем он справляется, а с чем - нет. И здесь важно не поставить двойку, а донести до него материал», - заявил он в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 апреля.

При этом Александр Седунов заметил, что «тревожным сигналом» является факт, когда ребёнок ни разу не вышел на занятие, не выполнил задания.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы не ставили двойки за этот сложный период. Главное, чтобы дети поняли материал», - добавил председатель комитета. Он отметил, что при дистанционном обучении педагогам сложно сопроводить индивидуально каждого ученика.

«Дистанционное обучение развивает навык самостоятельной работы, оно заставляет ребенка планировать свою деятельность и нагрузку, отбрасывая то, что ему не очень важно сегодня и делая упор на основной блок. Этому сегодня и нужно учить, и учиться этому нам самим», - сказал Александр Седунов.

Он призвал родителей посмотреть, как и что успевает сделать ребенок, а что не успевает. «Обратитесь к классному руководителю, который сможет отработать конкретную ситуацию по конкретному предмету», - предложил председатель комитета.

Он также напомнил, что в регионе работает «горячая линия» по дистанционному обучению, на которую могут обратиться и педагоги, и родители.

По вопросам методической поддержки дистанционного обучения следует обращаться по номеру 8(8112) 790-889 или электронной почте ict@pskovedu.ru, по техническим вопросам функционирования региональных информационных систем дистанционного обучения – по телефону 8(8112) 790-887 или электронной почте do-support@pskovedu.ru.