Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Дежурные группы в детских садах Псковской области посещают около 300 детей

6 апреля 2020 года, 10:56

Около 300 детей посещают дежурные группы, созданные в детских садах Псковской области по указу губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса. В понедельник, 30 марта, в таких группах был 331 ребёнок, к пятнице число воспитанников сократилось до 142-х, а сегодня, 6 апреля, снова отмечен рост числа детей в группах до уровня недельной давности. Такие данные озвучил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 6 апреля.

Рост числа воспитанников в начале новой недели он объяснил тем, что некоторые предприятия в регионе получили возможность работать в новых условиях, поэтому родители снова повели детей в детсады.

Александр Седунов призвал родителей, если у них есть потребность в устройстве ребёнка, а дежурной группы нет, обращаться в сады и тогда группа будет открыта. «У нас есть группы с одним ребенком, группа работала и в таком количестве», - отметил он.

Председатель комитета подчеркнул, что перед входом в дежурные группы детей осматривают, соблюдается температурный режим, применяются средства индивидуальной защиты. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы