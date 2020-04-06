Дежурные группы в детских садах Псковской области посещают около 300 детей

Около 300 детей посещают дежурные группы, созданные в детских садах Псковской области по указу губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса. В понедельник, 30 марта, в таких группах был 331 ребёнок, к пятнице число воспитанников сократилось до 142-х, а сегодня, 6 апреля, снова отмечен рост числа детей в группах до уровня недельной давности. Такие данные озвучил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 6 апреля.

Рост числа воспитанников в начале новой недели он объяснил тем, что некоторые предприятия в регионе получили возможность работать в новых условиях, поэтому родители снова повели детей в детсады.

Александр Седунов призвал родителей, если у них есть потребность в устройстве ребёнка, а дежурной группы нет, обращаться в сады и тогда группа будет открыта. «У нас есть группы с одним ребенком, группа работала и в таком количестве», - отметил он.

Председатель комитета подчеркнул, что перед входом в дежурные группы детей осматривают, соблюдается температурный режим, применяются средства индивидуальной защиты.