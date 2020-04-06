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Общество / Образование

ОГЭ и ЕГЭ в псковских школах перенесены на начало июня

6 апреля 2020 года, 10:28

Начало ЕГЭ и ОГЭ в школах Псковской области перенесены на 8 и 9 июня соответственно. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 апреля. Он отметил, что Министерство науки уже перенесло сроки вступительной кампании в вузы, чтобы выпускники успели сдать ЕГЭ.

Александр Седунов обратил внимание на то, что все материалы и для ОГЭ, и для ЕГЭ были опубликованы ещё в сентябре, поэтому каникулы и дистанционное обучение на подготовке к экзаменам отразиться не должны.

«Как правило, к концу марта весь основной массив уже завершается. Остаются лишь отдельные блоки и модули, которые следует дополнительно разобрать. На это как раз и стоит обратить внимание при работе дистанционным образом. Допустим, один отстает по математике, другой ученик - по другим предметам. Это должны корректировать учителя», - сказал Александр Седунов.

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