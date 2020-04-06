На работу по графику воскресенья перешли городские автобусы в Пскове

С 6 апреля городские автобусы в Пскове перешли на расписание воскресенья, также в графике учтены ограничения, установленные Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространения коронавируса. Междугородние перевозки с этого же дня отменены, сообщили газете «Псковская правда» в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

График движения автобусов на садоводческие товарищества изменится с 11 апреля: транспорт будет курсировать по расписанию воскресенья.

Пригородные маршруты с 6 апреля переходят на расписание субботнего дня во время каникул, то есть рейсы будут только утром и вечером. Такой график будет действовать с понедельника по субботу.

При этом полностью отменяются рейсы автобуса №101 «Псков – Торошино» на 15:10 и 16:10, №106 «Псков – Рябово» на 13:50 и 15:35, № 107 «Псков – Палкино» на 11:15, 12:40, 14:20 и 15:55, №117 «Псков – Стремутка» на 11:20, 12:00, 14:40, 15:20, 20:40 и 21:20, № 109 «Псков – Середка» на 12:20, 13:40, 15:20, 16:45, №113 «площадь Ленина – Ершово» на 10:25 и 11:15, №114 «улица Рокоссовского – Большая Дуга» -на 8:10, 9:10, 13:45 и 14:35, №115 «Псков – Корлы» на 11:30, 12:35, 14:15, 15:20, 18:40, 19:46, №126 «Псков – Старый Изборск» на 12:30 и 14:30, №127 «Псков – Елизарово» на 11:30, 12:45, 14:05 и 15:15.

По воскресеньям также расписание пригородных автобусов будет каникулярным, то есть сохраняются рейсы только утром и вечером. Исключением станут маршруты №105 «Псков-Назимово», который будет работать только в субботу и воскресенье, № 106 «Псков - Рябово», где движение будет организовано по воскресному расписанию. Автобус № 207 «Псков - Печоры» будет совершать только два рейса в каждую сторону: в 7:40 и 17:25 – из Пскова, в 9:05 и 18:45 – из Печор.

Движение автобусом между Псковом и Палкино организовано по каникулярному графику. Исключением стали №107 «Псков - Палкино» (экспресс), который совершит только рейс на 10:00 из Палкино и на 13:00 из Пскова, №123 «Палкино – Локно – Псков» - он с 10 апреля и далее по пятницам отменяется. Также 10 апреля и далее по пятницам и воскресеньям отменяется рейс на 18:25 из Палкино автобуса № 317а «Дуловка – Палкино».