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Происшествия / ДТП

Нетрезвый велосипедист попал под колёса автомобиля в Порховском районе

6 апреля 2020 года, 09:22

Под колёса автомобиля ВАЗ-2105 попал 61-летний велосипедист в Порховском районе на 145-м километре дороги Новгород – Псков. Авария произошла 5 апреля около 21:25, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Велосипедист был доставлен в больницу с переломом голени. У него имелись признаки алкогольного опьянения. За рулём ВАЗа находился 22-летний молодой человек, он был трезв.

Ещё один велосипедист попал в ДТП 5 апреля около 18:50 в Великих Луках на проспекте Ленина. Там 25-летний водитель автомобиля «Киа» при выезде с прилегающей территории не пропустил 36-летнего велосипедиста и столкнулся с ним. Велосипедист получил ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

По фактам этих аварий проводится проверка.

В связи с началом велосезона УМВД России по Псковской области и Госавтоинспекция просят водителей и велосипедистов быть внимательными и взаимовежливыми на дороге, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

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