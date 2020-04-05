Вернувшийся из-за границы житель Томска вместо самоизоляции отправился в Псковскую область

После возвращения из-за границы 50-летний житель Томска вместо самоизоляции проехал по России. Он побывал в Псковской области, Москве, Подмосковье и Новосибирске, пишут федеральные СМИ.

Из-за границы мужчина прибыл 2 апреля, 4 апреля он вернулся в Томск на рейсовом автобусе из Новосибирска. Там он был задержан во время проверки документов.

К автобусу была направлена бригада скорой медицинской помощи для осмотра нарушителя режима и остальных пассажиров, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. В соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30 марта, мужчине предложили было добровольно отправиться в обсервацию, но он отказался.

В итоге состоялось судебное заседание, по итогам которого был удовлетворён административный иск о принудительном помещении мужчины в обсервацию. В отношении нарушителя также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В Пскове также суду пришлось рассматривать дело о принудительном помещении женщины под медицинское наблюдение. 76-летняя пенсионерка, контактировавшая с родственниками, у которых подтвердился коронавирус, но отказывалась от обсервации.