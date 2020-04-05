Сбербанк разъяснил, при каких условиях можно получить «кредитные каникулы»

Сбербанк разъяснил, кто и при каких условиях может претендовать на «кредитные каникулы». Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе банка, в соответствии с федеральным законом, получить отсрочку по уплате кредита могут те, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля.

«Кредитные каникулы» можно получить не на все займы. Они предоставляются по ипотечным кредитам, не превышающим 1 млн 500 тысяч рублей, автокредитам – до 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — до 300 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физических лиц — до 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физических лиц — до 100 тысяч рублей.

Чтобы получить «каникулы», заёмщику нужно предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода.

В тоже время Сбербанк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.