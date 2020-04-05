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Общество / Коммуналка

Более 40 миллионов рублей выделены на модернизацию теплотрасс в центре Пскова

5 апреля 2020 года, 15:54

На сайте госзакупок объявлен аукцион на модернизацию теплотрасс в центре Пскова. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41 млн 835 тыс. 595 рублей.

Реконструировать планируется участки теплотрассы на Октябрьском проспекте, улицах Гагарина, Бастионной, Гоголя. При этом подрядчик должен будет не только заменить коммуникации, но и восстановить асфальтовое покрытие и газоны, нарушенные при выполнении работ.

Завершить реконструкцию планируется до 30 сентября.

Заказчиком работ выступает администрация города. Аукцион состоится 14 апреля. До 9:00 этого же дня принимаются заявки на участие в нём. 

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