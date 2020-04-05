В Пскове, Великих Луках и Псковском районе оказалось больше всего нарушителей карантина среди детей

Псков, Великие Луки и Псковский район оказались в лидерах по числу несовершеннолетних, нарушивших режим самоизоляции и ограничительные мероприятия. В отношении родителей таких детей сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что администрация Псковской области, в соответствии с установленными ограничениями пребывания людей в общественных местах в целях предупреждения распространения коронавируса, рекомендует оставлять детей в безопасных домашних условиях. Таким образом, несовершеннолетним без сопровождения законных представителей запрещено находиться за пределами дома или квартиры в любое время дня.

За нарушение ребёнком режима родителей могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (нарушение прав детей на охрану здоровья).