Поликлиники Пскова изменили режим работы

Подразделения Псковской городской поликлиники – поликлиники №№1, 2 и 3 изменили режим работы. Теперь приоритетным является оказание медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по COVID-19, и лицам старше 60 лет. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Режим работы поликлиник Пскова изменён в связи с постановлением главного государственного врача по Псковской области о запрете до 30 апреля на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа,

на посещение пациентами поликлиник в плановом порядке, на плановую диспансеризацию и вакцинацию населения, плановые профилактические осмотры.

При возникновении признаков и симптомов ОРВИ вызывать врача на дом можно по телефонам:

Подразделение №1 (Кузнецкая, 19) 66-53-57, 66-53-58,

Подразделение №2 (Коммунальная, 23) 56-78-15,

Подразделение №3 (Индустриальная, 8) 53-29-46, 53-33-88.

Пациентам, которым необходимо срочно пройти лабораторные и функциональные методы обследования для госпитализации, следует обращаться по телефонам:

Подразделение №166-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-54-34, 56-14-41,

Подразделение №3 53-31-08, 53-82-78.

Для выписки льготных лекарственных препаратов действуют телефоны:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-96-98; 56-82-24

Подразделение №3 53-33-88.

Пациентам, у которых подходит срок очередного освидетельствования на МСЭ (апрель-май), нужно обращаться по телефонам:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-58-81,

Подразделение №3 53-62-14.