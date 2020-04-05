Пять человек расстрелял мужчина в Рязанской области

В посёлке Елатьма в Рязанской области 32-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья пять человек. Убийство он совершил 4 апреля около 22:00, пишет ТАСС.

Местный житель стрелял по соседям, которые вместе с ним проживали в трёхэтажном доме. В результате погибли четверо мужчин и одна женщина.

По версии следствия, мужчина сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. На этой почве возник конфликт, в ходе которого он взял ружьё, вышел в подъезд и произвел выстрелы.

Задержали нападавшего у его дома. Ружьё изъято, известно, что оно было официально зарегистрировано.

Следственный комитет Следственного управления РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, также планируется направить его на психиатрическую экспертизу.