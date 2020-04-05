Более 2 тысяч исследований на коронавирус уже провели в Псковской области

По данным на 5 апреля, в Псковской области провели 2 тыс. 185 исследований на коронавирус. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Статистика по количеству госпитализированных и заболевших за последние сутки в Псковской области не изменилась. Как и утром 4 апреля, с подозрением на инфекцию госпитализирован 21 житель региона. Официально подтверждены 9 случаев коронавируса, ещё девять псковичей предположительно инфицированы. Из числа заболевших трое выздоровели, двое – погибли.

В регионе планируется в ближайшее время ввести в строй новый аппарат для проведения анализов на коронавирус, что позволит делать до 400 исследований в сутки. В настоящее время в Псковской области проводят около 210 тестов.