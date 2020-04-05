Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти максимальный индекс самоизоляции зафиксирован в Пскове

5 апреля 2020 года, 10:36

Утром 5 апреля индекс самоизоляции в Пскове был практически максимальным – 4,9 балла из пяти возможных. Такие данные публикует новый сервис «Яндекса» по определению индекса самоизоляции городов России.

В соседнем Новгороде индекс самоизоляции сегодня также составляет 4,9, в Санкт-Петербурге – на 0,4 балла меньше и это наименьший показатель среди столиц регионов Северо-Западного федерального округа.

Максимальные пять баллов в СЗФО заработали Калининград и Архангельск.

4-5 баллов в индексе самоизоляции означают, что на улицах города практически никого нет, 2,5 – 3,9 балла – большинство людей дома, до 2,4 балла – на улицах много людей. 


Почти максимальный индекс самоизоляции зафиксирован в Пскове
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы