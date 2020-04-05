Почти максимальный индекс самоизоляции зафиксирован в Пскове

Утром 5 апреля индекс самоизоляции в Пскове был практически максимальным – 4,9 балла из пяти возможных. Такие данные публикует новый сервис «Яндекса» по определению индекса самоизоляции городов России.

В соседнем Новгороде индекс самоизоляции сегодня также составляет 4,9, в Санкт-Петербурге – на 0,4 балла меньше и это наименьший показатель среди столиц регионов Северо-Западного федерального округа.

Максимальные пять баллов в СЗФО заработали Калининград и Архангельск.

4-5 баллов в индексе самоизоляции означают, что на улицах города практически никого нет, 2,5 – 3,9 балла – большинство людей дома, до 2,4 балла – на улицах много людей.



