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Общество / Здоровье

Швейная фабрика в Острове переходит на производство масок

5 апреля 2020 года, 09:57

Швейная фабрика «Кампотекс» в Острове переходит на производство защитных масок. Выпускать новый продукт начнут с 6 апреля, пишет газета «Островские вести» со ссылкой на руководство предприятия.

Изготовлением нескольких видов эластичных двухслойных масок из хлопка займутся 60 швей. Как пояснили на фабрике, материал, который будут использовать, имеет плотную ячеистую структуру, за счет чего отфильтровывает около 50% мелких частиц размером до 0,2 мкм.

Первые изготовленные в Острове маски появятся в продаже 8 апреля. Реализовывать их планируется на территории Псковской области.

Фабрика также намерена закупить специализированный трехслойный СМС-материал, который применяется для изготовления медицинских масок.

Чтобы швеи могли приступить к работе, фабрика получила специальное разрешение администрации Островского района. Руководство предприятия заверило, что будут выполняться все требования, предусмотренные распоряжением комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и указом губернатора области «О мерах по противодействию распространения на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

Ранее заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отмечала, что на производство защитных масок готовы перейти 8 предприятий региона.  

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