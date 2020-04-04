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Общество / Образование

Студенты ПсковГУ смогут временно трудоустроиться в собственном вузе

4 апреля 2020 года, 22:52

В связи со сложившейся ситуацией в некоторых семьях резко снизился уровень дохода, студенты теряют работу. Администрацией Псковского университета разработан проект, направленный на временное трудоустройство студентов в родном вузе, сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Помощь в поиске работы студентам окажет Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ. Помимо уже существующего банка вакансий, студенты могут временно трудоустроиться в вузе. Это позволит работникам пенсионного и предпенсионного возраста находиться в безопасности дома, а студентам получить источник заработка.

Сейчас в университет формируется список доступных вакансий. В ближайшее время он будет расширяться. Уже сегодня студенты могут обратиться в Центр карьеры и трудоустройства, чтобы устроиться на работу, к примеру, дежурными в студенческих общежитиях.

Желающие пройти собеседование могут обращаться по телефону 8 911 350 10 80. Вакансии размещаются в группе Центра в социальной сети ВКонтакте. В группе также размещены объявления других работодателей.


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