Михаил Ведерников о мерах поддержки бизнеса: Нашему бюджету придётся серьёзно вложиться

На завершающей стадии находится разработка регионального пакета мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в период пандемии. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Совершенно очевидно, что нашему бюджету придётся серьёзно вложиться. Однако в сложившейся ситуации это фактически экономия: чем больше средств мы вложим сейчас, тем меньше потеряем в будущем. Предложений много», - отметил он.

Губернатор напомнил, что на федеральном уровне внедряется продление сроков уплаты налогов, запрет на проверки, мораторий на налоговые санкции, расширение программы льготного кредитования МСП, отсрочки по взносам, кредитам и аренде.

«Всё это требует подготовки и наших собственных ресурсов, - заметил глава региона. - Отталкиваясь от принятых решений на федеральном уровне, к началу недели мы должны завершить разработку собственного пакета. Призываю всех предпринимателей внимательно читать каждый документ, в заявительном порядке требовать положенное по закону. Учитывая масштаб предстоящей работы, необходимо приложить максимум усилий с обеих сторон».