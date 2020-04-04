В Псковскую область хотели ввести препараты для похудения, содержащие опасное вещество

В регионе завершилась операция «Пангея». В ней приняли участие сотрудники полиции, таможенных органов, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции: выявление и предотвращение распространения фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий как в розничной сети, так и в сети Интернет, а также оказания медицинских услуг ненадлежащего качества в салонах города Пскова.

На территории Псковской области выявили 9 правонарушений. Среди них – продажа медицинских препаратов без рецепта, оказания медуслуг в салонах без лицензии на осуществление этих процедур, а также факт незаконного ввоза биологически-активных добавок для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее запрещенное вещество «сибутрамин». Препараты были изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, стражами порядка выявлено 49 интернет-сайтов и учетных записей пользователей, предлагающих к продаже без рецептов наркотические и психотропные препараты, в том числе не зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве лекарственных средств. Информация о сайтах, нарушающих действующее законодательство, в установленном порядке передана в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, и принятия соответствующих мер к блокировке данных ресурсов.