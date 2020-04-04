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Общество / Соцзащита

Малообеспеченные жители региона получат денежные выплаты и продуктовые наборы

4 апреля 2020 года, 11:49

Малообеспеченным и малоимущим жителям региона окажут дополнительную поддержу во время пандемии коронавируса. Это следует из указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Так, малоимущие люди старше 65 лет получат выплаты в размере 3 000 рублей, а малообеспеченные семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации - 5000 рублей.

Кроме того, соцзащите совместно с некоммерческими организациями поручено обеспечить продуктовыми наборами малоимущих одиноко проживающих граждан, малообеспеченные семьи.


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Комментарии

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Николай
10:48 18.04.2020

Малообеспеченным семьям продуктовые наборы не дают и указ не выполняется в полном объёме!

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