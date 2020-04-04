Более 600 тысяч рублей украли мошенники у псковичей

За прошедшие два дня 13 жителей нашего региона лишились своих сбережений вследствие дистанционных хищений. В подавляющем большинстве случаев злоумышленники представились сотрудниками банка. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения нечистых на руку лиц, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие мошеннические схемы обмана доверчивых людей.