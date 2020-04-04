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Политика / Власть

Александр Котов: В сохранении экономики заинтересованы все

4 апреля 2020 года, 11:35

Депутаты Псковского областного Собрания готовы максимально быстро рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил спикер облсобрания Александр Котов, сообщается на странице в Instagram регионального парламента.

Он отметил, что вопросы поддержки экономики важны как никогда. Законопроекты, которые в ближайшее время должны поступить в Собрание будут рассматриваться с участием представителей бизнес-сообщества и предпринимателей, готовых предложить конструктивные идеи.

«Очевидно, простых решений не будет, но мы должны использовать все возможности. В сохранении экономики заинтересованы все», - подчеркнул спикер облсобрания.

В ближайшее время депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят предложения о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. Кроме того, прорабатывается вопрос сокращения единого налога на вменённый доход путём уменьшения корректирующего коэффициента базовой доходности и снижения ставок по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из отраслей экономики «зоны риска».


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