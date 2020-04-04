В Псковской области продлили ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса

В Псковской области продлены ограничительные мероприятия в связи с распространением COVID-19. Соответствующий Указ подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно документу, на период по 30 апреля под запретом любые спортивные, физкультурные, зрелищные, досуговые, развлекательные, просветительские и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей. А также на этот период запрещена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, бассейнов и аквапарков.

Граждане обязаны временно не посещать объекты религиозных организаций. Исключение — божественные литургии на прихрамовой территории в дни важных православных праздников с участием прихожан и с соблюдением дистанции не менее 2 метров.

Указом до 12 апреля приостанавливается деятельность целого ряда организаций: салонов красоты, парикмахерских, соляриев, физкультурно-спортивных организаций и др. Также на этот период должна быть остановлена работа столовых, буфетов, баров и других пунктов общественного питания, кроме дистанционных способов продажи и обслуживания населения на вынос, столовых действующих предприятий с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, на этот же период приостанавливается деятельность и объектов розничной торговли, кроме дистанционных способов продажи, аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости. Организациям торговли предписано установить период с 9.00 до 11.00 временем посещения только для граждан старше 60 лет.

На период до 12 апреля сохраняется полная самоизоляция граждан в возрасте старше 65 лет. Рекомендовано режим самоизоляции соблюдать и лицам с хроническими заболеваниями. Граждане также обязаны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров и ограничить передвижение по территории области границами муниципального района, городского округа.

В срок по 1 июня пансионаты, дома и базы отдыха, санатории и санаторно-оздоровительные детские лагеря должны приостановить бронирование мест, прием и размещение отдыхающих. Лица, уже проживающие в данных организациях, должны находиться в самоизоляции.

Кроме того, утвержден дополнительный перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента о нерабочих днях. В их число, помимо многофункциональных центров (исключительно по предварительной записи) и государственных учреждений служб занятости, вошли предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Дополнительно смогут работать строительные компании, химчистки, организации ветеринарной деятельности, будут предоставляться технические услуги на дорогах.

Согласно Указу, назначение органами исполнительной власти региона проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должно быть приостановлено до 1 мая.

Ряд дополнительных мероприятий по организации работы в условиях недопущения распространения коронавируса прописан и для сфер здравоохранения, социальной защиты, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других. Так, например, региональный Комитет по социальной защите должен обеспечить предоставление дополнительных мер поддержки малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте старше 65 лет в размере 3 тыс рублей, малообеспеченным семьям и иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 5 тыс рублей, а также совместно с некоммерческими организациями обеспечить этих категорий граждан продуктовыми наборами.

В сфере образования до 12 апреля приостановлено проведение образовательного процесса в очной форме в любых учебных учреждениях — только дистанционно. Работа дошкольных учреждений должна быть организована посредством организации дежурных групп. Для присмотра и ухода за учащимися начальной школы дежурные группы могут быть открыты и в школах. Обучающиеся образовательных организаций из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей должны быть обеспечены продуктовыми наборами на сумму 1, 5 тыс рублей.

Целый комплекс мер должен реализовать и Комитет по здравоохранению. В их числе — организация работы амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медпомощи на дому, обеспечить перепрофилирование коечного фонда, перераспределение медицинского персонала, обеспечить наличие двухнедельного запаса препаратов для экстренной профилактики и лечения коронавирусной инфекции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.