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Общество / Здоровье

#Пакетблагодарности собирают для псковских медработников

4 апреля 2020 года, 09:27

На базе Регионального ресурсного центра добровольчества осуществляется сбор #Пакетблагодарности для медицинского персонала. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Доброволец Псковской области». Центр расположен по адресу ул. Некрасова, 19, работает ежедневно с 9.00 до 18.00.

Любой желающий может самостоятельно приобрести и доставить перечисленные товары в центр (при условии соблюдения всех мер индивидуальной защиты). Или попросить добровольцев центра сделать это, позвонив по телефону: 89319042998.

#Пакетблагодарности собирают для псковских медработников
Помочь может каждый
фото https://vk.com/rcrd60

«Сегодня многим из нас приходится непросто, но давайте вместе позаботимся о тех, кто сейчас работает «на передовой»: врачах, медсестрах, всех сотрудниках Городской больницы и Инфекционной больницы, от чьих профессиональных действий сейчас зависит успех в борьбе с вирусом. В данный момент они вынуждены постоянно находиться в больницах, не имея возможности выехать домой даже, чтобы поспать между сменами. Безусловно, больницы располагают зонами отдыха для персонала, однако, это зоны временного нахождения. Сейчас же речь идет о постоянном проживании врачей на территории больниц. В связи с этим просим помочь создать элементарные комфортные бытовые условия для проживания, которые помогут врачам справиться со своими задачами и не перегореть морально и психологически», - говорится в просьбе.

Отметим, что губернатор уже выделил 4,6 млн. рублей на создание таких условий, но в силу особенности бюджетных процессов потребуется время для организации необходимых закупок.


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