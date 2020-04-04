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Общество / Образование

По вопросам дистанционного обучения в Псковской области можно обращаться на горячую линию

4 апреля 2020 года, 09:09

Комитет по образованию Псковской области создал рабочую группу по вопросам организации дистанционного обучения и горячую линию, сообщил в своем Instagram руководитель комитета Александр Седунов.

По вопросам методической поддержки можно звонить по телефону 8 (8112) 790-889, обращаться на электронную почту ict@pskovedu.ru или в группу в соцсети «ВКонтакте»

По техническим вопросам функционирования региональных информационных систем дистанционного обучения следует звонить по телефону 8 (8112) 790-887 или писать на электронную почту do-support@pskovedu.ru.

Напомним, что с 6 апреля в Псковской области возобновится дистанционно обучение.


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