По вопросам дистанционного обучения в Псковской области можно обращаться на горячую линию

Комитет по образованию Псковской области создал рабочую группу по вопросам организации дистанционного обучения и горячую линию, сообщил в своем Instagram руководитель комитета Александр Седунов.

По вопросам методической поддержки можно звонить по телефону 8 (8112) 790-889, обращаться на электронную почту ict@pskovedu.ru или в группу в соцсети «ВКонтакте».

По техническим вопросам функционирования региональных информационных систем дистанционного обучения следует звонить по телефону 8 (8112) 790-887 или писать на электронную почту do-support@pskovedu.ru.

Напомним, что с 6 апреля в Псковской области возобновится дистанционно обучение.