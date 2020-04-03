До трёх увеличилось число выздоровевших среди заразившихся коронавирусом псковичей

До трёх выросло число псковичей, которые заразились коронавирусом и выздоровели. Такие данные разместил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По данным на утро 3 апреля в регионе был только один излечившийся, там образом в течение дня из больницы выписались два человека.

«К выходным хорошие новости. По заболевшим значимых изменений нет, зато уже трое выздоровевших. Желаю и всем остальным как можно скорее выписаться и вернуться домой! А каждому жителю Псковской области – вообще не болеть», - написал губернатор.

Всего в регионе зафиксированы 9 случаев коронавируса, предположительно инфицированы ещё 8 человек. С подозрением на коронавирус госпитализированы 27 человек. Двое заразившихся скончались. На сегодняшний день в Псковской области провели 1 тыс. 704 исследования на наличие инфекции.