Сезон весенней охоты в Псковской области отменён не будет. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Поступало много вопросов о том, будет весенняя охота или нет. Не стал её закрывать, как во многих регионах», - отметил Михаил Ведерников.

При этом он обратил внимание на необходимость соблюдения ограничительных мер. «Дни охоты выпадают на пожароопасный сезон. Уважаемые охотники, очень прошу, помните об этом все время», - отметил глава региона.

Также он напомнил о запрете на передвижение между муниципалитетами без веской причины. «Вместе с тем, если вы едете на охоту один или с сыном, при наличии документов и путёвки, вас пропустят, - пояснил Михаил Ведерников. -Больше двух человек - нельзя. Для жителей других регионов действуют ограничения на перемещение. Не рискуйте».