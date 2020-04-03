Дополнительные меры поддержки бизнеса разрабатываются в Псковской области

Совещание о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения Псковской области в условиях реализации ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19 провёл губернатор Михаил Ведерников 3 апреля. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона, открывая совещание, глава региона отметил, что коронавирусная инфекция в экономике не обошла стороной никого и стала серьёзным вызовом для всех организаций и структур. «Но в главной зоне риска — наш бизнес: малые и средние предприниматели, предприятия», - сказал он.

Губернатор напомнил, что на федеральном уровне разработан достаточно большой набор мероприятий по оказанию помощи бизнесу. Псковская область, подчеркнул он, стала одним из первых регионов, где уже принят ряд мер поддержки. «Понятно, что это серьезная нагрузка на региональный бюджет. Но мы лучше потеряем средства, поддержим бизнес, наверстаем в следующем году, чем лишимся целых отраслей экономики. С точки зрения сохранения необходимых ограничений — постараемся соблюсти здоровый баланс между обеспечением функционирования всех структур, необходимых для жизнеобеспечения населения, здоровьем наших граждан и нормальным состоянием экономики», — сказал глава региона. Он заверил, что нет ни одной избыточной меры, все решения принимались правильно и взвешенно.

Глава региона и обратил внимание, что ситуация будет отслеживаться в ручном режиме в части введения новых или, наоборот, сокращения существующих запретов. Он подчеркнул, что некоторым предприятиям с особенностями производственного цикла, крупными контрактами надо предоставить возможность работать, но при этом персонал должен неукоснительно соблюдать меры безопасности.

Губернатор отметил, что на поддержку могут рассчитывать те предприятия, которые будут соблюдать правила и установленные ограничительные меры.

Вице-губернатор Нинель Салагаева представила участникам рабочей встречи информацию о поддержке бизнеса со стороны федерального центра: продление сроков уплаты налогов, предоставления отчетности, запрет на проверки, взыскания со стороны федеральных органов, мораторий на налоговые санкции, расширение программы льготного кредитования МСП, отсрочки по взносам, кредитам и аренде и ряд других.

Что касается региональных мер, то власти уже определили отрасли экономики, которые оказались в зоне риска, ввели «арендные каникулы» на три месяца для субъектов малого и среднего бизнеса, подготовили для внесения на ближайшую сессию областного Собрания законопроекты о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения.

Также прорабатывается вопрос сокращения единого налога на вмененный доход путем уменьшения корректирующего коэффициента базовой доходности. В качестве дополнительной меры рассматривается и снижение в этом году ставок по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из отраслей экономики «зоны риска». Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо проработать вопрос компенсации муниципальным образованиям средств, которые те направят на поддержку своих предпринимателей.

Также на совещании речь шла о поддержке населения, в частности, об организации опережающей временной занятости, профессионального обучения, общественных работ, об оказании содействия тем, кто открыл собственное дело.

Свои инициативы о мерах поддержки озвучили Уполномоченный по защите прав предпринимателей области Аркадий Мурылев, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей области Александр Козловский и президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов.

Михаил Ведерников отметил, что все предложения будут проанализированы, некоторые их них войдут в пакет региональных мер, другие будут переданы в федеральный центр. «Правительство сейчас делает все возможное, чтобы поддержать экономику, но надо понимать, чтобы меры поддержки не безграничны. Надо приложить максимальные усилия и бизнесу. Сила удара должна быть равномерно распределена между всеми — тогда его будет легче вынести», — заключил Михаил Ведерников.