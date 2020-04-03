Кормовые добавки и удобрения планируется выпускать в ОЭЗ «Моглино»

Инвестиционный проект компании «Fermalux Technology» по строительству предприятия по производству кормовых полифункциональных витаминно-минеральных добавок и удобрений нового поколения одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Заседание 3 апреля провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

В режиме видеоконференцсвязи проект нового предприятия презентовал директор по развитию проекта компании Эдуард Забузов. Он рассказал, что добавки и удобрения будут изготавливать из верхового торфа по инновационной запатентованной технологии.

По словам Эдуарда Забузова, продукция завода будет востребована у крупных сельскохозяйственных предприятий и частных садоводов как российских, так и иностранных. «Наше удобрение концентрированное, не содержит агрохимии и обладает пролонгированным действием, а корма — стопроцентно органический продукт. Именно такая продукция нужна аграриям для производства продовольственного сырья высокого качества», — подчеркнул он.

Инвестировать в предприятие планируется около 200 млн рублей. При этом в случае согласования бизнес-плана и получения статуса резидента компания намерена в течение года завершить строительство завода и смонтировать оборудование. В таком случае производство запустят уже через год.

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 5 тыс. тонн кормовых добавок и столько же удобрений. «Особенность нашего производства в том, что мы сможем оперативно переключаться с одного компонента на другой в зависимости от потребностей заказчиков», — отметил Эдуард Зазубов.

Члены наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» единогласно одобрили представленный проект. Теперь инвестор подготовит бизнес-план, который рассмотрит экспертный совет «Моглино», и, если он получит одобрение, компании присвоят статус резидента особой экономической зоны.

«Приятно отметить, что инвестиционная деятельность в Псковской области не приостанавливается, и в особой зоне «Моглино» появляются новые резиденты», — заявил Михаил Ведерников. Он выразил надежду, что уже в скором времени инвесторы смогут прибыть в Псковскую область, чтобы увидеть площадку «Моглино» и взять пробы торфа с ряда месторождений.

Сейчас в число резидентов ОЭЗ «Моглино» входят крупнейшие международные компании, в том числе завод лакокрасочных материалов «Нoр-Маали», газовая компания «Elme Messer Gaas», заводы «Титан-полимер», «Экокабель» и другие. ОЭЗ «Моглино» занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.