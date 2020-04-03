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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников принял участие в заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

3 апреля 2020 года, 19:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание в режиме видеоконференцсвязи 3 апреля провел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

Открывая заседание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня нужно принимать решения и действовать с учетом специфики и экономической ситуации конкретного региона, а не по единому шаблону для всей страны. Он подчеркнул, что в режиме реального времени нужно оценивать масштабы распространения инфекции.

Михаил Мишустин напомнил, что в связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуацией главы регионов наделены новыми полномочиями. «Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна», — заявил глава Правительства.

Одним из главных вопросов совещания стали меры поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

В пресс-службе отметили, что Псковская область ведет активную работу по поддержке региональной экономики и одной из первых в стране утвердила ряд мер в этом направлении. Региональные власти определили отрасли экономики, которые вошли в зону риска. Для малого и среднего бизнеса на три месяца введены «арендные каникулы», разработаны и готовы к внесению в Псковское областное Собрание законопроекты, направленные на снижение ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. Дополнительные меры поддержки Михаил Ведерников 3 апреля обсудил с представителями органов исполнительной власти и экспертным сообществом.

На данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Псковской области остается стабильной, региональные власти принимаются максимальные усилия, чтобы соблюсти баланс между обеспечением безопасности населения и поддержкой региональной экономики. На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор подчеркнул, что ограничительные меры в Псковской области продлены на неделю, решение об их ослаблении или ужесточении будет принято на основе складывающейся эпидемической обстановки.

Михаил Ведерников принял участие в заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом
Михаил Ведерников принял участие в заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом
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