250 медицинских масок передала почтовикам глава Пскова

Глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Елена Полонская передала 250 медицинских масок и дезинфицирующие средства начальнику Псковского почтамта Ирине Шпаковской. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Средства санитарной гигиены очень важны для наших почтальонов, которые несмотря на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, продолжают выполнять свою важную социальную функцию. В Пскове на данный момент 150 сотрудников задействованы в доставке пенсий, товаров первой необходимости, а также в оказании почтовых услуг, чтобы псковичи могли оставаться дома. В скором времени нам поступят все необходимые средства индивидуальной защиты, а до тех пор нам очень важна подобная поддержка», – отметила Ирина Шпаковская.

В пресс-службе отметили, что Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок на ближайший месяц. Закупка будет происходить в несколько этапов, первые 3 миллиона масок уже закуплены. Их, в первую очередь, передадут сотрудникам отделений и почтальонам в городах, где есть подтвержденные случаи заболевания.