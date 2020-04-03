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Общество / Армия

Команда псковской дивизии победила в конкурсе ВДВ «Танковый биатлон-2020»

3 апреля 2020 года, 19:31

Команда 76-й десантно-штурмовой дивизии победила в конкурсе по полевой выучке среди танковых взводов ВДВ «Танковый биатлон-2020». Турнир состоялся на полигоне Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Струги Красные», сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Минобороны.

За Кубок командующего ВДВ боролись экипажи десантно-штурмовых соединений из Пскова, Новороссийска и Камышина, в составе которых имеются танковые батальоны.

На первом этапе экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых взводов выполняли учебно-боевые задачи с преодолением естественных и искусственных препятствий. Эта часть соревнований проводилась на танкодроме, где командиры взводов ставили боевую задачу личному составу на предстоящие боевые действия, руководили подчиненными, отрабатывая различные тактические вводные.

На втором этапе командам предстояло преодолеть полосу препятствий.

По итогам отборочного конкурса ВДВ первое место заняли танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, второе — представители отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения из Камышина, третье - танковые экипажи Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Теперь танковый взвод из Пскова представит ВДВ на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон–2020».

Команда псковской дивизии победила в конкурсе ВДВ «Танковый биатлон-2020»
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