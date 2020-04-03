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Транспорт / Инфраструктура

Объявлены аукционы на ремонт пяти улиц Пскова и Крестовского путепровода почти на 74 млн рублей

3 апреля 2020 года, 19:04

Объявлены аукционы на ремонт пяти улиц Пскова и Крестовского путепровода. Как следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, общая сумма контрактов составляет почти 74 млн рублей.

В частности, запланирован ремонт улицы Киселева на участке между улицами Коммунальной и Кузбасской Дивизии, и между Рижским проспектом и улицей Красноармейской. В сумме будет отремонтирован почти километр дороги. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 19 млн 285 тыс. 142 рубля. Приём заявок для участия в аукционе ведётся до 10 апреля, подрядчика определят 14 апреля. Ремонтные работы нужно будет завершить до 15 октября.

Почти 900 метров дороги от ремонтируют на улицах Лесной и Харченко (от улицы Лесной до Ленинградского шоссе). Здесь начальная цена контракта - 16 млн 545 тыс. 380 рублей. Аукцион назначен на 14 апреля, приём заявок на участие в нём продлится 10 апреля. Ремонт должен завершится до 30 ноября.

Ещё одним объектом стала улица Металлистов от дома 27В до Октябрьского проспекта. Здесь 462 метра асфальта должны заменить до 15 октября. Начальная цена контракта определена в 12 млн 213 тыс. 625 рублей. Заявки потенциальные подрядчики могут подать до 13 апреля, аукцион состоится 15 апреля.

На ремонт улицы Петровской от улицы Коммунальной до Комсомольской площади выделены 10 млн 672 тыс. 608 рублей (начальница цена контракта). Протяжённость подлежащего ремонту участка составляет 1,077 км. Аукцион намечен на 16 апреля, документы на участие в нём принимаются до 14 апреля. Работы подрядчику нужно будет закончить к 15 октября.

До этой же даты будет отремонтирован 80-ти метровый участок улицы Инженерной в районе моста через Пскову. Заявки на участие в аукционе, который состоится 15 апреля, принимаются до 13 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 703 тыс. 49 рублей.

На ремонт 520 метров Крестовского путепровода в бюджете предусмотрены 11 млн 559 тыс. 876 рублей (максимальная цена контракта). Работы на этом участке будут завершены к 15 октября. Подрядчика планируют определить 15 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 апреля.

На всех улицах и путепроводе подрядчикам предстоит заменить асфальтовое покрытие, крышки люков, бордюрный камень, а также нанести разметку термопластиком.

Заказчиком всех работ выступает администрация Пскова. Ремонты будут проводиться в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Финансирование ведётся за счет средств областного и городского бюджетов на 2020 год.

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