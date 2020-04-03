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Общество

Сергей Грахов о ситуации с санаторием «Хилово»: Это похоже на шантаж

3 апреля 2020 года, 17:52

Заявления руководства санатория «Хилово» о том, что в результате его «вынужденного закрытия» возникнут проблемы с обеспечением коммунальными услугами жителей одноименного поселка в Порховском районе, «абсолютно неправомерны». Об этом в комментарии «Псковской правде» заявил председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Напомним, 31 марта директор принадлежащего Псковскому областному совету профсоюзов санатория «Хилово» Александр Михайлов официально сообщил главе Порховского района Виктору Степанову, что в связи с «вынужденным закрытием» его учреждение не сможет соблюдать санитарные нормы при обеспечении поселка Хилово питьевой водой. «Возможны застойные процессы в водопроводе и ухудшение качества поступающей воды», говорится в документе. Жители поселка Хилово могут также остаться без канализации, горячего водоснабжения и отопления. 

Накануне стало известно, что несмотря на запрет, содержащийся в указе губернатора главы региона, «Хилово» продолжает принимать гостей. По итогам проведенной проверки председатель областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова в тот же день сообщила, что «Хилово» приостанавливает свою работу

По словам Сергея Грахова, коммунальная инфраструктура санатория, обслуживающая поселок, оказывает услуги в соответствии с утвержденными профильным региональным комитетом тарифами, и «на эти объекты распространяется действие федеральных законов», регулирующих деятельность в сфере ЖКХ. «Они не имеют просто взять и остановить обеспечение людей жизненно необходимыми коммунальными ресурсами», - пояснил он.

«Мы подозреваем, что эта ситуация используется для того, чтобы санаторий не закрывали на карантин, несмотря на запрет. - добавил председатель Комитета по строительству и ЖКХ. - Это похоже на шантаж». По его информации, «фактически деятельность этих сооружений не связана с деятельностью санатория. Там работает другой персонал».

Сергей Грахов подчеркнул, что областные власти обеспокоены ситуацией и намерены подключиться к ее решению. «Район без поддержки не оставим. Не допустим, чтобы жители испытывали неудобство из-за возможных дивидендов, которые хочет получить собственник сетей», - резюмировал он.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил представителей региональной прокуратуры «подключиться и разобраться в ситуации» с санаторием «Хилово». 

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