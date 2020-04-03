В Псковской области планируется возобновить работу прачечных и химчисток

В Псковской области рассматривается возможность возобновления работы прачечных и химчисток. «Мы сохраняем все ограничительные меры, возможно, по ряду торговых объектов будут послабления, но незначительные», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля.

Глава региона также сообщил, что сегодня будут внесены очередные изменения в его Указ о противодействии распространению коронавируса, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Губернатор отметил, что в регионе продолжат функционировать предприятия, работающие на экспорт. «Если кто-то считает, что может организовать работу на предприятии, организовать дезинфекцию и так далее, мы рассмотрим и согласуем работу», - добавил он.

Михаил Ведерников напомнил, что к дистанционной учёбе возвращаются школьники Псковской области, а детские сады региона продолжают работать в дежурном режиме.