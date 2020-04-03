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Общество / Здоровье

Псковский облздрав будет направлять заявки в федеральный центр с учетом находящихся в регионе дачников

3 апреля 2020 года, 17:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал председателю регионального Комитета по здравоохранения Марине Гаращенко отправляя заявки на оборудование и медикаменты в Минздрав исходить из численности населения региона с учетом приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. По его расчетам, в совокупности это около 800 тысяч человек. Об этом глава региона сообщил сегодня, 2 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Марина Гаращенко рассказала, что необходимый резерв койко-мест для борьбы с коронавирусом — 313 штук — в Псковской области планируют развернуть к 15 апреля. При этом она отметила дефицит специализированных медицинских кадров: не хватает 72 врача. Восполнять его планируется, привлекая специалистов из районов. Кроме того, уже два врача прибыли на помощь псковским коллегам из Санкт-Петербурга.  

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