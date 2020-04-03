Девять нарушений карантинного режима выявили в Псковской области

Девять случаев нарушения карантинного режима (статье 19.5 КоАП РФ - невыполнение законного предписания) выявили на постах, ограничивающих передвижения по региону. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

На постах, по словам главы УМВД, уже проверили 800 транспортных средств и 1 тыс. 46 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что лично проконтролировал работу нескольких постов в Пскове. «Сотрудники реагируют корректно. Статистика показывает, что полиция достаточно принципиально подходит к тем, кто решил просто город посмотреть», - подчеркнул губернатор.

Что касается контроля на границах в Псковской области, то, по словам главного санитарного врача региона Александра Нестерука, там были досмотрены 88 тыс. человек, троих выдворили, двое были госпитализированы.

При этом он обратил внимание на дороги со стороны Белоруссии. На это представитель пограничного управления заявил, что не видит смысла перекрывать их, поскольку это, в основном, грузовое направление.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли данные о въезжающих в Псковскую область водителях, возможно ли их контролировать. Представитель погрануправления заверил, что как только водитель попадает в регион, он остаётся на карантине на 14 дней, а потом может выехать.

«Нужно, чтобы ограничительные меры не били по экономике, чтобы в Псковской области не обрезали поставки продуктов и товаров», - отметил губернатор.