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Общество / Здоровье

Замеры температуры пассажиров введут в «Ласточках» на маршруте Псков – Петербург

3 апреля 2020 года, 16:39

У пассажиров поездов «Ласточка», курсирующих между Псковом и Санкт-Петербургом, будут замерять температуру. Соответствующих договорённостей достиг губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководством РЖД. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

По словам губернатора, будет перестроена организация работы с пассажирами. За 15 минут до прибытия в конечный пункт их будут предупреждать о термометрии. В ближайшее время будет подготовлен текст такого оповещения.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил замерять температуру граждан на железнодорожном вокзале в Пскове. Организовать дистанционный мониторинг он поручил региональному центру гигиены и эпидемиологии. 

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