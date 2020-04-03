Замеры температуры пассажиров введут в «Ласточках» на маршруте Псков – Петербург

У пассажиров поездов «Ласточка», курсирующих между Псковом и Санкт-Петербургом, будут замерять температуру. Соответствующих договорённостей достиг губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководством РЖД. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

По словам губернатора, будет перестроена организация работы с пассажирами. За 15 минут до прибытия в конечный пункт их будут предупреждать о термометрии. В ближайшее время будет подготовлен текст такого оповещения.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил замерять температуру граждан на железнодорожном вокзале в Пскове. Организовать дистанционный мониторинг он поручил региональному центру гигиены и эпидемиологии.