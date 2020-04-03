Большинство тех, у кого выявлен или подозревается коронавирус, являются жителями Пскова

В Псковской области большинство из тех, у кого подозревается или подтверждён коронавирус, являются жителями Пскова. На город приходятся 11 случаев из 15-и: в регионе заболевание подтверждено у девяти человек, у шести - подозревается. Такие данные озвучил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Александр Нестерук добавил, что в четырёх случаях коронавирус был завезён из-за рубежа.

По его словам, под наблюдением в регионе находились 2 тыс. 74 человека, 203 из них – в связи с контактом с возможно инфицированными, а – 1 тыс. 18 – в связи с возвращением из других стран. С наблюдения сейчас сняты 867 человек.

Александр Нестерук напомнил, что 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион, четверть пришлось на США. В России выявлены 4 тыс. 149 случаев, 34 пациента умерли. В Эстонии зафиксированы 858 заболевших, в Латвии - 458, в Белоруссии - 304.