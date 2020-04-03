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Общество / Здоровье

Два крупных псковских предприятия уже готовы выпускать средства защиты

3 апреля 2020 года, 15:56

Два крупных псковских предприятия – швейная фабрика «Славянка» и завод «Псковполимер» уже готовы перепрофилироваться и начать выпуск средств защиты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Губернатор отметил, что в основном будут выпускаться защитные маски. Он  пообещал сделать всё необходимое, чтобы новая для псковских предприятий продукция в кратчайшие сроки прошла сертификацию.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас завершается работа над региональным пакетом мер поддержки для бизнеса, который станет дополнением к федеральному. 

Кроме того, он напомнил о выделении 5 миллионов рублей на выплаты из средств маткапитала, на поддержку для малообеспеченных семей. Также губернатор сообщил об отсрочке по коммунальным платежам.

При этом глава региона обратил внимание на то, что все строительные работы, несмотря на введение карантина, должны быть продолжены. «Несмотря на события, никто не снимает ответственности по реализации планов. Все дорожные службы у нас работают, объекты, которые строятся, должны идти по графику», - сказал он и подчеркнул, что в Пскове темпы работ должны увеличиться.

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